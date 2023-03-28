Деньги и любовь! Глоба назвала главного счастливчика 2023 года

Астролог Тамара Глоба заявила, что главными везунчиками 2023 года смело можно назвать Тельцов. За что бы ни взялись эти люди — все получится. Фортуна будет им только улыбаться.

«Руководство присматривается к вашим успехам в первой половине года, во второй — будете пожинать счастливые плоды», — заявила она.

Летом, по словам Глобы, к Тельцам придет признание — повысится зарплата. Повезет и в личной жизни. У одиноких представителей созвездий появится шанс встретить свою любовь, а семейные укрепят отношения.

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