Для какого знака зодиака поход в клуб или ресторан закончится трагически: Володина предупредила

Козероги будут ощущать сейчас в себе невероятную энергию, неудержимость и дикое желание пошалить. Однако делать этого не стоит.

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Астролог Василиса Володина призвала этих людей не забывать об осторожности. Нельзя вести себя слишком легкомысленно и безрассудно. Лучше отказаться от походов в ночные клубы и бары. Желательно в настоящий момент проводить вам время в компании семьи и близких им людей.

В заведениях вас могут ждать серьезные неприятности с необратимыми последствиями. Ваша репутация может лопнуть в одночасье.

Источник: rsute.ru