Года рождения тех, кого не коснутся беды в апреле — благоволит небесная удача (гороскоп)

Практикующий астролог Наталья Гурьянова назвала знак китайского гороскопа, представители которого будут пользоваться всеми благами, которые предоставит им Вселенная.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Небесная удача в апреле благоволит рожденным в год Тигра. Вы сможете получить протекцию начальства, наставников и других сильных мира сего. Полезно просить о помощи, повышении», — добавила астролог.

Тигры смогут проявить свои лучшие стороны и будут открыто высказывать мысли и идеи. Благодаря чему рожденные под этим тотемом смогут повысить свою популярность и узнаваемость среди ближайшего окружения и на службе.

Повезет тем, кто родился в эти года: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998.

По материалам 7days