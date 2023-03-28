«Будет продолжаться, как минимум, до 2024 года»: что сказала Глоба о конфликтах и избавлении

Астролог Тамара Глоба рассказала, когда россиянам стоит ждать хоть какого-то облегчения. По мнению предсказательницы, нам необходимо запастись терпением не менее чем на несколько месяцев.
«Это будет продолжаться как минимум до 2024 года. Параллельно будут идти возможности договоров. Будут отступления, шаги навстречу, чтобы что-то наладить.
В то же время мы будем наблюдать руководителей стран марионетками. Они ничего не решают, решают люди, которые стоят за ними и имеют силы и желание управлять миром», — сказала астролог.
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Глоба уверенно заявила, что Россия встанет с колен, согласно планетарным тенденциям. Новая эра для воскрешения нашей страны как великой державы начнется в 2024-2025 годах.
Вместе с тем, нам придется испытать противостояние двух сильнейших сил. И весна 2023 года будет решающей в этом смысле. Не исключены техногенные катастрофы, высока вероятность остаться без связи. Тамара Глоба посоветовала согражданам собрать «тревожный чемоданчик» и не забывать откладывать деньги на черный день.
Источник: YouTube-канал Тамары Глобы