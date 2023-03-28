«Будет продолжаться, как минимум, до 2024 года»: что сказала Глоба о конфликтах и избавлении

Астролог Тамара Глоба рассказала, когда россиянам стоит ждать хоть какого-то облегчения. По мнению предсказательницы, нам необходимо запастись терпением не менее чем на несколько месяцев.

«Это будет продолжаться как минимум до 2024 года. Параллельно будут идти возможности договоров. Будут отступления, шаги навстречу, чтобы что-то наладить.

В то же время мы будем наблюдать руководителей стран марионетками. Они ничего не решают, решают люди, которые стоят за ними и имеют силы и желание управлять миром», — сказала астролог.