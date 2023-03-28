Какой знак должен срочно избавиться от лишний людей и вещей: Володина – откроете дорогу к деньгам

Какой знак должен срочно избавиться от лишний людей и вещей: Володина – откроете дорогу к деньгам

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Иногда хорошая чистка не помешает.

Астролог Василиса Володина посоветовала Стрельцам срочно заняться своей энергетической чисткой. Для этого им нужно срочно убрать из своей жизни лишних людей, выбросить фактический хлам из дома.

После очищения путь к счастью, добру и процветанию у Стрельцов будет открыт. Эти люди почувствуют себя свободными и счастливыми, поймут, что они способны на многое и примутся за дела, к которым даже боялись прикоснуться.

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Впереди представителей этой зодиакальной системы возможен очень интересный разворот событий, который порадует их, а также близких Стрельцов.

Источник: rsute.ru.

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