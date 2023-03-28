Белая полоса в апреле! Два победителя месяца, которые сорвут джекпот — шикарные перемены

Астрологи назвали двух победителей апреля среди знаков зодиака, которые будут обласканы Вселенной. Кто-кто, а уж они сорвут джекпот везения. Судьба будет потворствовать всем их капризам и мечтам.

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На гребне волны окажутся Раки — настоящие счастливчики. Представители этого знака зодиака получат все, о чем они могли только мечтать. Звезды советуют им воспользоваться такой щедростью Вселенной. Далеко не каждому выпадает шанс удачно сменить работу или заручиться поддержкой вышестоящего руководства, чтобы подняться по карьерной лестнице, увеличив доход.