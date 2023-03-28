Володина назвала тех, кто столкнется с серьезными финансовыми вопросами в начале апреля

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на апрель, назвав тех, кто лицом к лицу столкнется с серьезными финансовыми вопросами и необходимостью задуматься о способах заработка или накоплений. И это Козероги.

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«Эта важная тема будет занимать вас на протяжении ближайших нескольких лет, но в апреле она впервые может захватить ваши мысли», - добавила астролог.

Первая неделя месяца для этого знака зодиака обещает стать очень конструктивной. Дни с 4 по 7 апреля помогут разобраться с важными бумагами. В это время легче договориться с детьми, внуками, братьями-сестрами и соседями.