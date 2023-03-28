Поворот на 180 градусов: какой знак круто изменит личную жизнь, назвала Глоба

Львы могут круто изменить свою личную жизнь уже сейчас, если сами проявят хоть какую-то инициативу, сказала астролог Тамара Глоба.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Каких-то изменений по воле судьбы вам ждать не стоит. Если вы точно знаете чего хотите, как жить дальше – просто действуйте. И вот тут звезды будут вам помогать, не проморгайте своего счастья.