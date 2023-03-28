Поворот на 180 градусов: какой знак круто изменит личную жизнь, назвала Глоба

Львы могут круто изменить свою личную жизнь уже сейчас, если сами проявят хоть какую-то инициативу, сказала астролог Тамара Глоба.
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Каких-то изменений по воле судьбы вам ждать не стоит. Если вы точно знаете чего хотите, как жить дальше – просто действуйте. И вот тут звезды будут вам помогать, не проморгайте своего счастья.
В деловой сфере Львам будут сопутствовать удача и успех. Вас заметят, не упустите шанса показать себя, продемонстрируйте свои силу и способности смело.
Источник: rsute.ru.