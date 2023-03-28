Какой знак тратит свою энергию в пустоту: Володина – срочно меняйте направление, иначе «сгорите»

Астролог Василиса Володина рассказала, что Овнам нужно срочно изменить вектор направления своей энергии.
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Сейчас представители зодиакальной системы немного запутались и задыхаются сами в потоке своей безудержной энергии, распаляя ее попусту.
Володина рекомендовала Овна направить свои силы и энергию в правильное русло, чтобы она не «перегорела» зря. Если это случится, то Овны просто сорвутся на своих близких и сильно испортят отношения с ними.
Обратите свое внимание на созидание, создание чего-то нового, полезного. Или просто сходите в спортзал, это тоже важно.
Источник: rsute.ru.