Знаки зодиака, которые могут потратить миллион за один раз

Помните, как главный герой фильма «Великий Гэтсби» сорил деньгами, закатывая шумные пирушки? Представители некоторых зодиакальных знаков тратят столько, словно их жизнь, как и у Гэтсби, похожа на праздник. За раз могут спустить солидную сумму!

Эти знаки зодиака в беседе с Teleprogramma.pro назвала ясновидящая, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Телец

Поистине счастливчики судьбы, которым деньги плывут в руки! Просто так. Без каких бы то ни было усилий. Потому они эти деньги и не ценят. Легко пришли, легко ушли.