Знаки зодиака, которые могут потратить миллион за один раз

Помните, как главный герой фильма «Великий Гэтсби» сорил деньгами, закатывая шумные пирушки? Представители некоторых зодиакальных знаков тратят столько, словно их жизнь, как и у Гэтсби, похожа на праздник. За раз могут спустить солидную сумму!
Эти знаки зодиака в беседе с Teleprogramma.pro назвала ясновидящая, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.
Телец
Поистине счастливчики судьбы, которым деньги плывут в руки! Просто так. Без каких бы то ни было усилий. Потому они эти деньги и не ценят. Легко пришли, легко ушли.
Лев
Львы не просто любят сорить деньгами. Они родились для этого. Если у Льва недостаточно денег, чтобы продемонстрировать свои богатство и щедрость, он возьмет в долг, может влезть в кредит.
У этих ребят специфическое понимание достатка. Если не можешь продемонстрировать, значит его нет. А если соришь деньгами, как Ланнистер, то у тебя и долгов нет.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Дева
Дева много тратит просто потому, что не задумывается, откуда берутся деньги. Они всегда есть на ее карточке. Откуда? Да Бог его знает. Зачем Деве об этом думать? Есть и ладно. Вот как не будет, задумается.
Кажетта Ахметжанова. Фото: личный архив
Подробнее о прогнозах Кажетты Ахметжановой можно прочесть на ее странице во ВКонтакте.