Любовь и деньги! Что нужно успеть сделать каждому знаку зодиака до конца весны

Овен

Апрель для Овнов благоприятный месяц. До конца весны вам стоит запастись положительной энергетикой на год вперед. Сейчас планеты вас любят, впитывайте эту любовь: рисуйте карты желаний, посылайте положительные эмоции в космос. Вам все воздастся, нужно верить.

Телец

Тельцам до конца весны стоит воздерживаться от приема любых веществ, меняющих сознание. Откажитесь от алкоголя, наркотиков. Бросайте курить. Не злоупотребляйте обезболивающими и другими препаратами (за исключением принимаемых на постоянной основе по назначению врача). Вселенная нацелилась вас почистить. Не сопротивляйтесь.

Близнец

Этой весной пришло время распахнуть свое сердце для любви. Признайтесь себе, что готовы встретить свое счастье и Планеты вам его преподнесут. Не отказывайтесь от предложений сходить на свидание. Отвечайте на смс с незнакомых номеров. Зарегистрируйтесь в приложениях для знакомств.

Рак

Весна – время для творчества, раскрытия своего потенциала. Если в вашей голове уже есть мысль, как реализовать себя в искусстве, то смело воплощайте ее в реальность. Если творческое начало не проснулось, пробуждайте его. Больше читайте, смотрите документальные фильмы про искусство и проводите время на природе.

Лев

Ваш коммерческий успех необходимо реализовать этой весной. Стройте планы по расширению бизнеса, по собственному продвижению по карьерной лестницу. Все это будет сбываться. Главное, обозначить дорожку из хлебных крошек.

Дева

Весной есть шанс реализовать давние мечты стать родителем. Посетите детские дома или социально-реабилитационные центры. Возможно, именно там вас ждем ваш малыш. Причем не первый год. Велики шансы забеременеть, но с большой долей вероятности, это произойдет, как благодарность за счастье другого. Вы берете ребенка из приюта, Бог дает вам биологического.

Весы

До конца весны вас стоит привести в порядок финансовые дела. Велики шансы потерь, причем крупных денежных сум. Чтобы обезопасить себя от эмоциональных трат, обмана со стороны третьих лиц и даже воровства, следите за приходим и расходом ежедневно.

Скорпион

Быть в гармонии с собой и миром Скорпионам поможет огород. Отправляйтесь на дачу, наводите порядок на участке, готовьте рассаду к высадке в открытый грунт. Если нет дачи, посадите цветы у подъезда или хотя бы зелень на подоконнике.

Стрелец

Воздержитесь от азартных игр. Даже на интерес. Очень велик шанс сорваться и превратить интерес в финансовый эксперимент, победителем в котором будете не вы. Не стоит ждать шальных денег этой весной.

Козерог

Вам стоит обратиться в клинику и пройти обследование. Незначительные неполадки со здоровьям удастся обнаружить и устранить достаточно быстро. Если запустить, ситуация грозит большими финансовыми расходами.

Водолей

Этой весной вам стоит реализовать себя через помощь близким людям. Особенно пожилым родственникам. Не отказывайте, если есть возможность, удовлетворить просьбу. Планеты видят вашу доброту и ответят взаимностью.

Рыбы

Прекратите откладывать в долгий ящик то, о чем так давно мечтали. Сейчас самое время заняться спортом. Выбирайте то, что по душе именно вам – фитнес, плавание, танцы, йога – и вперед! Появится энергия, а фигура скажет спасибо.

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