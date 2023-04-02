Феноменальные способности! Самые успешные мужчины по знаку зодиака

Овен

Мозг Овна прекрасно работает в формате преумножения капитала. Дай Овну десять рублей и завтра у тебя будет десять рублей, а у Овна сто. Однако феноменальные способности к анализу, делают Овнов расчетливыми и скупыми.

Стрелец

Мужчина-Стрелец прекрасно чувствует в финансовом секторе. Это могут быть банковские услуги, инвестиции, фондовый рынок. Лучше им дается работа с виртуальными деньгами, что Стрельцов разительно отличает от Скорпионов.

Скорпион

Сильнейшая энергетика Скорпионов притягивает к ним как отношения, так и деньги. Мужчина-Скорпион успешен во многих начинаниях, но лучше всего ему дается торговля. Причем торговать Скорпион может чем угодно – от носков, до акций – и быть очень успешен в своей нише.

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