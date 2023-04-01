Им нет равных! Самые успешные женщины по знаку зодиака - родились звездами

Лев

Женщины-Львы способны построить великолепную карьеру в шоу-бизнесе. Они родились, чтобы играть роль величия перед придворными. А еще Львы обладают уникальными артистическими задатками, которые очень легко вырастить в талант.

Стрелец

Женщина-Весы хороша в точных науках. Эти женщины становятся выдающимися учеными, исследователями, медиками и педагогами. Стоит понимать, что женщина-Весы может быть вспыльчивой в случае, если проблема накипела, поэтому к работе с реактивными частицами ее лучше не подпускать.

Козерог

В бизнесе упертость играет с женщинами-Козерогами добрую шутку, потому что бизнес любит последовательных, основательных и упрямых людей, которые не пасуют перед трудностями. В этом Козерогам нет равных.

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