Фастфуд и алкоголь: какие знаки зодиака, которые могут растолстеть в 2023 году

Весы

Весы умеют отличать потребности от удовольствий и удовольствиями не злоупотребляют. Но в 2023 году в их системе ценностей могут произойти сбои. Вечеринки, частные встречи с друзьями под фастфуд и алкоголь дадут о себе знать.

Скорпион

Скорпионы в этом году будут очень нуждаться в любви. Для семейных Скорпионов этот порыв пройдет практически не заметно, а вот одиночки ощутят страшную потребность в человеке. Мой вам совет, купите котенка, а не тортик. Больше и пользы, и любви.

Рыбы

Этот год для Рыб принесет множество трудностей и сложностей. Есть шанс сорваться и начать заедать стресс. Держите себя в руках, а рот – на замке. Трудности временные, все образуется уже к середине года. А там как раз разгар пляжного сезона. Оно вам надо?

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