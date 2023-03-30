Белоручки! Самые плохие хозяйки по знаку зодиака - приспособленки

Близнец

Близнецы - известные приспособленцы, поэтому даже в таком вопросе, как домашние дела, постараются извлечь для себя выгоду. За них готовить будет мама, убирать – муж, а с детьми сидеть свекровь. При этом Близнец будет рассказывать, как она устает и все тянет на себе. Ну, а помощники, будут стараться еще больше, чтобы хоть как-то «разгрузить» Близнеца.

Дева

По своей природе Дева белоручка. Она не любит заниматься домашними делами. Да и зачем ей это делать, если есть специально обученные люди? Кухарка, горничная, садовник. Дева создана для любви и созерцания красоты. Мещанские потребности ее не касаются.

Водолей

Водолей может сделать все, что угодно. Если надо, женщина-Водолей на тракторе борозду вспашет, но зачем? Водолей искренне не понимает, зачем ей тратить свою жизнь на уборку и готовку. Если объясните это Водолею аргументировано, вам гарантирована идеальная жена. Ключевое здесь «если».

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