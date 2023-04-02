2 апреля! Каким трем знакам зодиака надо срочно поберечь здоровье

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Близнецы

Вы не должны поддаваться искушению переедать и злоупотреблять алкоголем, постарайтесь придерживаться легкой домашней пищи. Вы нуждаетесь в отдыхе, вам нужно время, чтобы собраться с мыслями и успокоиться, так что проведите день в тишине и спокойствии.

Львы

Вы также должны задуматься о том, чтобы изменить свои привычки в питании. Занимаясь чем-то творческим, вы сохраните умственную активность. Физические упражнения на свежем утреннем воздухе и здоровая пища значительно улучшат вашу внешность и здоровье. На этой неделе дела в сфере здоровья могут идти не так гладко, как вам хотелось бы.

Козероги

Здоровье ваших родителей может вызвать у вас беспокойство. Ближе к середине следующей недели ситуация обязательно изменится к лучшему, так что не бейте тревогу раньше времени, но будьте рядом с теми, кто в этом нуждается.

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