Решите конфликты! Какие три знака зодиака ждут важные события 29 марта

Отличный день в отношении общения, решения конфликтов и новых знакомств.

Раки

Если у вас с другим человеком возникли разногласия, сегодняшнее положение планет побуждает вас поговорить об этом. Скорее всего, вы обнаружите, что произошло недоразумение, и, разрешив его, вы сможете вернуться к нормальной жизни. А в связи с положением Юпитера относительно вашего знака кто-то может сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться.

Стрельцы

Вам нужны рядом люди, которые понимают вас и готовы уделить вашим идеям то внимание, которого они заслуживают. Если вы будете следовать своей интуиции, то окажетесь в нужном месте в нужное время.

Скорпионы

Даже учитывая, что это середина недели, вы будете в праздничном настроении или в желании выбраться с друзьями и насладиться восхитительным вечером. Вечер может сложиться по-разному, но космос намекает, что вы будете довольны результатом. Романтическое свидание сегодня тоже будет очень кстати.

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