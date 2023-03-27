Кого попытаются растоптать враги, но сами будут повергнуты: Володина назвала сильный знак

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Она рекомендовала не обращать внимания на все неприятные ситуации, а также не пытаться самостоятельно наладить отношения с недругами. Это все бесполезно.

Тем более Вселенная на вашей стороне. Что бы сейчас ни делали враги против вас, все обернется им черной полосой на их жизненном пути. Не переживайте, справедливость восторжествует.

Источник: rsute.ru