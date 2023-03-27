Рейтинг счастливчиков — пруха! Любимцы судьбы, для которых апрель станет переломным

Астрологи назвали три знака зодиака, для которых апрель станет удачным во всех смыслах. Им улыбнется переменчивая фортуна.
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Рейтинг счастливчиков возглавят Овны. Тем, кто давно планирует свадьбу, в апреле выпадет шанс вступить в брак — этот месяц идеален для женитьбы. Вселенная станет помощником этого знака зодиака. Они могут рассчитывать на удачу в любовных делах.
Статус везунчика за собой сохранят и Стрельцы. Их ждет продвижение по карьерной лестнице. Отсюда и денежное довольство — многих ожидает премия. Если этот знак зодиака решится на смену работы, то такие перемены пойдут им только на пользу. Вышестоящее руководство выкажет Стрельцам свое уважение. В качестве бонуса — прибавка к зарплате.
Еще одни везунчики Скорпионы решат все вопросы с недвижимостью и наследством. Одинокие представители знака в апреле смогут наладить свою личную жизнь. Тайный поклонник разожжет страсть в сердце этого знака зодиака. О таком они могли только мечтать.
По материалам sterlegrad