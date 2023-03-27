Единственный знак зодиака, для которого 2023 год станет судьбоносным во всех смыслах — Глоба

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который в 2023 году заживет по-новому. Эти перемены идут ему по судьбе и опасаться их не стоит.

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Год Водяного Кролика выдастся для Стрельцов периодом любви, личного и делового успеха. Возможно прибавление в семье, новое знакомство, которое перерастет в нечто серьезное.

«Успешная работа, интересные и рискованные путешествия в период лета. Вторая половина года принесет помощь старых друзей и любимых людей. В делах — контроль руководства. Давние планы рухнут в середине осени, на службе перемены, но они вас радуют. Берегите здоровье в этот период», — добавила астролог.

По материалам rusradio