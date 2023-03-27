Лучшее время: Глоба назвала знак, для которого конец марта выдастся продуктивным во всем

Тамара Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на конец марта.

Астролог Тамара Глоба, которая известна точностью даваемых прогнозов, сделала расклад на 27-й день весны.

Судя по звездам, наступивший понедельник, 27 марта, сулит много хорошего представителям разных знаков зодиака.

Так, например, для родившихся под знаком Льва, этот день будет продуктивным и активным.

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Звезды сулят Львам улучшение отношений в рабочем коллективе. Тем, кто планировал командировки или какие-то поездки, можно смело туда отправляться. Судя по расположению небесных светил, это подходящее время для подписания договоров и деловых встреч.

По материалам rsute.ru.

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