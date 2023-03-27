Лучшее время: Глоба назвала знак, для которого конец марта выдастся продуктивным во всем

Звезды сулят Львам улучшение отношений в рабочем коллективе. Тем, кто планировал командировки или какие-то поездки, можно смело туда отправляться. Судя по расположению небесных светил, это подходящее время для подписания договоров и деловых встреч.

По материалам rsute.ru.