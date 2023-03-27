Везет только им! Абсолютный баловень судьбы, в чьей жизни наступит белая полоса в апреле

Практикующий ведический астролог Ирина Орлова в свежем прогнозе на апрель назвала знак зодиака - абсолютного везунчика, который сумеет покорить своей воле стремления и цели.

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В апреле Козероги будут легкими на подъем и много времени проведут в разъездах. Это могут быть короткие вылазки на дачу или рабочие командировки. Апрель ждет от этого знака зодиака подвижности, активности, инициативы и высокой работоспособности.

Самое время заняться делами, которые прозорливые Козероги откладывали всю зиму в долгий ящик.

«Успех вам гарантирован», - добавила астролог.

По материалам 7days