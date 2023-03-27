Бойтесь притянуть негативного человека: какой знак зодиака предостерегла Тамара Глоба

Известная своими точными прогнозами астролог Тамара Глоба сделала расклад на наступивший понедельник, 27 марта.

Судя по расположению небесных светил, это хорошее время для встреч с близкими людьми. И пусть вас не смущает, что на календаре первый день недели.

Вот только Весам, по словам Тамары Глобы, важно не перестараться. Они настолько энергичны, что в этот день притягивают к себе людей. Но при этом нужно уметь разбираться в них и постараться не притянуть негативного человека.

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