Бойтесь притянуть негативного человека: какой знак зодиака предостерегла Тамара Глоба

Тамара Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, чего ждать от 27 марта.

Известная своими точными прогнозами астролог Тамара Глоба сделала расклад на наступивший понедельник, 27 марта.

Судя по расположению небесных светил, это хорошее время для встреч с близкими людьми. И пусть вас не смущает, что на календаре первый день недели.

Вот только Весам, по словам Тамары Глобы, важно не перестараться. Они настолько энергичны, что в этот день притягивают к себе людей. Но при этом нужно уметь разбираться в них и постараться не притянуть негативного человека.

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Весы успеют сделать в этот понедельник все необходимые дела. Им стоит обратить свое внимание на физическое и психическое здоровье, привести свое тело в хорошую форму с помощью упражнений.

По материалам rsute.ru.

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