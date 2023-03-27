Покупка жилья! Знак зодиака, которого ждет переезд в апреле - жизнь с чистого листа

Практикующий ведический астролог Ирина Орлова в свежем прогнозе на апрель назвала знак зодиака, которого ждут важные перемены. Им буквально не сидится на месте.

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В первой половине апреля Стрельцам стоит заняться домом и домашними делами. От наведения уюта и чистоты до покупки новой квартиры и переезда.

«Ваш дом - ваша крепость, в котором и стены держат. Пригласите гостей, соберите старых друзей. Проводите больше времени с теми, кто вам дорог или с кем связывают теплые воспоминания», - добавила астролог.

Совет: между выгодой и комфортом этому знаку зодиака стоит выбрать второе.

По материалам 7days