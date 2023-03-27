Богатство и неземная любовь: только один знак зодиака накроет лавиной удачи – прогноз Глобы

Богатство и неземная любовь: только один знак зодиака накроет лавиной удачи – прогноз Глобы

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Эти люди станут фаворитами судьбы.

Астролог Тамара Глоба порадовала предсказанием на будущее людей, рожденных под знаком Рыбы.

Этих личностей ждет счастье по всем фронтам. Одинокие люди встретят любовь всей своей жизни и смогут насладиться романтическими чувствами в полной мере, буквально летая в облаках.

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А те, кто давно стремились к финансовой стабильности и благосостоянию, тоже смогут почувствовать, как их мечта сбывается. Вполне вероятно, что Рыб повысят на службе, и к ним придет высокий уровень дохода.

К слову, не стоит забывать, что инициативу стоит иногда брать в свои руки, сейчас для Рыб это качество может сыграть важную роль.

Источник: rsute.ru.

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