С 8 апреля! Володина назвала знак зодиака, который найдет жилье мечты

Астролог Василиса Володина заявила, что Козерогам в апреле 2023 года повезет во многих вопросах. Главным образом, представители этого созвездия, по ее словам, смогут осуществить мечту.

«С 8 по 16 у вас будут поводы гордиться близкими или своим местом проживания. Вы, наконец, можете найти жилье своей мечты и сделать первые шаги к его приобретению», - заявила она.

В середине апреля, по мнению Володиной, у Козерогов все сложится в личной жизни. Вам срочно потребуются любовь и нежность.

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