Два знака зодиака, чье здоровье окажется под ударом в апреле - грядет обострение

Практикующий ведический астролог Ирина Орлова в свежем прогнозе на апрель назвала два знака зодиака, которым стоит поберечь здоровье.

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Во второй половине месяца прислушаться к себе стоит Девам. Этот период потребует от этого знака зодиака пристального внимания к состоянию здоровья.

«Займитесь собой!» - рекомендует астролог.

Весь месяц Девы будут озабочены делами семьи, карьеры. Им важна каждая мелочь. Лучше всего решать все вопросы с помощью компромисса.

Вторая декада апреля потребует острожности и от Скорпионов. Им стоит посетить врача, чтобы не дать разгуляться хроническим болезням.

«Не тревожьтесь и отнеситесь к этому, как к дополнительной заботе о самих себе», - добавила эксперт.

По материалам 7days