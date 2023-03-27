«Благодарите судьбу от всего сердца»: везунчик апреля, который развернет фортуну к себе лицом

Практикующий ведический астролог Ирина Орлова в свежем прогнозе на апрель назвала знак зодиака, который может рассчитывать на поддержку переменчивой фортуны. Он обласкан везением и деньгами. Удача по-прежнему сопутствует Ракам.

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Однако им нужно проявлять уважение к старшим и тем, кто внес вклад в их будущее, взросление и образование. Благодаря покровителям этот знак зодиака может похвастаться своими достижениями и успехами.

«Благодарите от всего сердца судьбу за то, что имеете. Много трудитесь и не думайте о награде», - добавила астролог.

Тогда Раки заслужат похвалу от начальства, а их самые заветные мечты исполнятся. Планы этого знака зодиака воплотятся в жизнь по мановению волшебной палочки.

По материалам 7days