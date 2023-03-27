Растратит все до копейки! Знак зодиака - транжира, который потеряет свои деньги в апреле

Практикующий ведический астролог Ирина Орлова в свежем прогнозе на апрель назвала знак зодиака, который рискует остаться без денег.

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В начале месяца Овны могут позволить себе полениться. Однако небесные светила все же советуют им взять себя в руки: этому знаку зодиака категорически нельзя предаваться пучине удовольствия и страстей. Излишняя расточительность может изрядно опустошить их финансовую подушку безопасности.

Вторая половина апреля более удачна - появятся силы для достижения целей. Работа будет приносить удовольствие и желание новых побед. Но выбраться в лидеры этот знак зодиака сможет не раньше мая.