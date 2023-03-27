Деньги, любовь! Глоба назвала короля фортуны, в чьей жизни 2023 год станет судьбоносным

Тамара Глоба назвала знак зодиака, для которого год Водяного Кролика будет отмечен личными достижениями. Этот успех Тельцы заслужат усердием и трудом.

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Главная цель этого знака зодиака - заработать нужные средства. И поддержку им в этом окажут авторитетные покровители. Вышестоящее руководство оценит старания Тельцов. В продвижении по карьерной лестнице им поможет личный авторитет. Во второй половине года пригодится все, во что этот знак зодиака вложился и заработал.