«Зудит в воздухе!»: Володина назвала главную опасность на неделе с 27 марта по 2 апреля

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю с 27 марта по 2 апреля, назвав главную опасность этого периода.
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Многие почувствуют острую необходимость крупно потратиться под влиянием соединения Венеры с Ураном. Мужчины одарят своих любимых неожиданными дорогими подарками.
При этом в парах могут возникнут недовольства из-за баснословных трат. Важно разложить бюджет, распределив деньги на нужды.
«Если чувствуете, что тема назрела и буквально зудит в воздухе — не ждите, когда взорвется, а предлагайте разговор», - добавила астролог.
Василиса Володина дала понять, что на этой неделе важно проявить внимание к поведению партнера. Кого-то с головой накроет раздражительность и нежелание обсуждать скопившиеся претензии друг к другу.