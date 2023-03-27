«Зудит в воздухе!»: Володина назвала главную опасность на неделе с 27 марта по 2 апреля

Многие почувствуют острую необходимость крупно потратиться под влиянием соединения Венеры с Ураном. Мужчины одарят своих любимых неожиданными дорогими подарками.

При этом в парах могут возникнут недовольства из-за баснословных трат. Важно разложить бюджет, распределив деньги на нужды.

«Если чувствуете, что тема назрела и буквально зудит в воздухе — не ждите, когда взорвется, а предлагайте разговор», - добавила астролог.

Василиса Володина дала понять, что на этой неделе важно проявить внимание к поведению партнера. Кого-то с головой накроет раздражительность и нежелание обсуждать скопившиеся претензии друг к другу.