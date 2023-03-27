Просто закройте рот: какой знак из-за болтливости накликает беду – Володина

Просто закройте рот: какой знак из-за болтливости накликает беду – Володина

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»/ Первый канал

Сейчас лучший выбор для этих людей – уединение.

Девам стоит на время дать самим себе определенный обет молчания, иначе быть беде.

Астролог Василиса Володина в своем прогнозе поведала, что рядом с Девами есть завистники, которые внимательно следят за ними.

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Любое нечаянно оброненное слово может быть использовано против Дев этими людьми. Самое лучшее поведение сейчас для представителей данной зодиакальной системы – замолчать, затихнуть, спрятаться от общества.

И уже тем более ни с кем не делитесь своими планами на будущее. Не рассказывайте об эмоциях и чувствах.

Источник: rsute.ru.

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