Просто закройте рот: какой знак из-за болтливости накликает беду – Володина

Девам стоит на время дать самим себе определенный обет молчания, иначе быть беде.
Астролог Василиса Володина в своем прогнозе поведала, что рядом с Девами есть завистники, которые внимательно следят за ними.
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Любое нечаянно оброненное слово может быть использовано против Дев этими людьми. Самое лучшее поведение сейчас для представителей данной зодиакальной системы – замолчать, затихнуть, спрятаться от общества.
И уже тем более ни с кем не делитесь своими планами на будущее. Не рассказывайте об эмоциях и чувствах.
Источник: rsute.ru.