Откажитесь от обманного получения денег! Глоба назвала знак, который не должен ввязываться в авантюру

Овнам сейчас могут предлагать заработать не слишком порядочным способом, связанным с обманом. Астролог Тамара Глоба предупредила, что им не стоит ни за что соглашаться на это.

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Вместо большой прибыли, на которую вы рассчитываете, вы имеете все шансы потерять даже то, что есть в настоящий момент. Стоит ли так рисковать?