Какой знак зодиака должен отказаться сейчас от алкоголя: Володина – опозоритесь перед людьми

Астролог Василиса Володина очень не советовала в настоящий момент употреблять алкоголь Тельцам. У представителей зодиакальной системы сейчас складывается полезное знакомство.
Новые люди могут помочь им на жизненном пути. И если они увидят Тельцов в измененном состоянии, они составят общее неприятное впечатление о них.
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Подумайте о своем будущем и держите себя в руках, это не так уж и сложно.
Вместе с тем Тельцы сейчас могут наладить отношения не только с новыми знакомыми, но и с теми, с кем общались очень давно и испортили отношения. Ловите момент, звезды способствуют в эти дни дружбе и коммуникациям.
Источник: rsute.ru.