«Раздражительность и нежелание искать выход»: Василиса Володина призвала быть особенно внимательными в ближайшие дни

Известный астролог Василиса Володина сделала в телеграм-канале прогноз на последнюю неделю марта и два первых дня апреля, которыми неделя завершится.
Планеты расположены так, что сулят хороший период для многих знаков зодиака. Правда, Василиса Володина сделала оговорку - есть те, кого ждут сложности.
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«Будьте внимательными к поведению партнера. Раздражительность и нежелание искать выход — признак армии скелетов на вашем совместном пути. Суббота и воскресенье будут бойкими. Прекрасное время, чтобы взять штурмом какую-то интересную вам тему в науке или искусстве, наверстать домашку на курсе, одолеть триста страниц книги в один присест», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.