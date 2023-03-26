«Раздражительность и нежелание искать выход»: Василиса Володина призвала быть особенно внимательными в ближайшие дни

«Будьте внимательными к поведению партнера. Раздражительность и нежелание искать выход — признак армии скелетов на вашем совместном пути. Суббота и воскресенье будут бойкими. Прекрасное время, чтобы взять штурмом какую-то интересную вам тему в науке или искусстве, наверстать домашку на курсе, одолеть триста страниц книги в один присест», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.