Гороскоп на неделю с 3 по 9 апреля для всех знаков зодиака

После накаленной атмосферы марта наступает умиротворение. Не у всех, конечно, но в целом ситуации, связанные с взаимоотношениями, начнут налаживаться.

Также эта неделя больше подходит для отдыха, нежели для работы и активных действий. Однако если нам что-то будет очень надо, мы обязательно сумеем этого добиться.

Что принесет новая неделя каждому из знаков Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Овен

Отличная неделя, богатая прекрасными возможностями для роста и развития. Для бурной деятельности годятся понедельник, вторник и пятница, так что все инициативы лучше назначать на эти дни.

Любовь

Прекрасное время для любви – ваши чувства будут взаимны. Если же вы хотите прекратить изжившие отношения, сейчас это получится сделать максимально безболезненно.

Финансы

Вы можете потерять какой-то источник дохода, финансовой поддержки. Расстроит ли вас это? Ничуть. Вы этого почти не заметите, поскольку других источников будет предостаточно.

Здоровье

Чтобы весенний авитаминоз вас не настиг и не испортил вам настроения, позаботьтесь о своем рационе и включите в него больше фруктов и овощей.

Телец

Наконец-то! Напряжение в отношениях с окружающими постепенно уходит, можно снова общаться с людьми, не опасаясь вызвать вспышку немотивированной агрессии. Главное, самим себе не давать впадать в крайности. Во всем должен быть баланс, не зацикливайтесь на чем-то одном.

Близнецы

Близнецов поджидают трудности в работе и карьере, могут быть самые разные проблемы в этой сфере: от испорченного оборудования до уменьшения зарплаты. Есть и хорошие новости. В отличие от внешнего мира, в мире внутреннем у вас наступает период гармонии и роста, так что все внешнее окажется не таким уж и страшным.

Рак

Раки, находящиеся в свободном поиске, могут на этой неделе начать новые отношения или встретить особенного человека. Может быть и такое, что на ваше сердце будет несколько претендентов. Семейные Раки смогут посвятить больше времени семье и дому, и это хорошо, поскольку вас это всегда заряжает позитивными эмоциями.

Лев

Львам на этой неделе важно четко определиться с целями. Если вы этого не сделаете, то будете распыляться и тратить драгоценные время и энергию впустую. Если же вы поймете, к чему нужно стремиться, ничто не сможет вас остановить на пути к исполнению ваших планов.

Дева

Вы почувствуете, что жизнь меняется к лучшему. После затяжного периода, полного сложностей, у вас словно откроется второе дыхание. Вы сможете оставить в прошлом неудачи и разрешить проблемы, мешавшие вам двигаться вперед. И окрыленными двинетесь навстречу прекрасной новой жизни.

Весы

Эта неделя больше всего подходит для учебы. Так что осваивайте новое, полезное и приятное, что бы это ни было. Что важно помнить: сначала придумывать проблемы, а потом героически их преодолевать, конечно, очень захватывающий процесс, но он вам даром не нужен. Избегайте такого развития событий.

Скорпион

Сначала вам может показаться, что на этой неделе слишком много раздражающих факторов, касающихся отношений – любовных, рабочих, дружеских, любых. В них постоянно будут вмешиваться третьи лица или обстоятельства. Погодите сердиться – если вы присмотритесь, вы увидите в этом весьма богатые возможности для вашего же дальнейшего процветания.

Стрелец

Стрельцы могут заметить, как одни люди исчезают из вашей жизни или просто уходят на периферию. А другие, напротив, становятся вам ближе. Не переживайте, это нормально. К вам тянутся именно те, кто по каким-то причинам вам сейчас нужен. Что касается работы и финансов – неделя подходит для укрепления ваших позиций.

Козерог

У Козерогов продолжается время, благоприятное для длительного нахождения в стенах родного дома, общения с семьей, домашних забот. Самое выгодное положение, конечно, у тех Козерогов, что работают удаленно. Кроме того, на этой неделе может решиться, наконец, давняя проблема, по ощущениям лет сто не дававшая вам покоя.

Водолей

Водолеям, как и на прошлой неделе, предстоят разногласия и непонимание с окружающими. Так что сокращайте количество контактов с людьми и больше рассчитывайте на собственные силы. Плюс же недели заключается в том, что она очень и очень хороша для финансовой сферы.

Рыбы

Рыбы могут скептически относиться ко всему происходящему, хотя объективно неделя весьма удачная: в деньгах стабильность, люди готовы вас поддерживать, в социуме вы имеете вес, к вам прислушиваются. Кроме того, вам можно знакомиться с представителями противоположного пола и с головой окунуться в новый роман.