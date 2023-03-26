«Соединение Венеры с Ураном»: чем для всех обернется особое расположение планет – прогноз Василисы Володиной

«Соединение Венеры с Ураном, которое держится всю неделю, разрешает спустить заначку, если душа и тело просят. Женщины могут получить нежданные подарки от возлюбленных, а мужчины увидеть свою половинку с непривычной стороны. Одновременно в парах поднимаются недовольства по поводу трат. Важно разобрать бюджет и распределить его справедливо. Если чувствуете, что тема назрела и буквально зудит в воздухе — не ждите, когда взорвется, а предлагайте разговор», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.