«То, что казалось невозможным»: Василиса Володина предсказала важнейшее событие новой недели – что должно случиться

«Понедельник и вторник подарят тягу к знаниям, а также драйв и смекалку на семинарах, тестах и экзаменах. Вспоминаем идеи, родившиеся в выходные, и применяем их на практике. То, что пару недель назад казалось невозможным, сейчас реально разложить на шаги. Скажем, вы вступаете в новую профессию и не понимали, как выделиться среди конкурентов, чтобы подобраться к желаемому доходу. Сейчас этот путь можно будет расписать буквально по месяцам», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.