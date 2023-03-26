«То, что казалось невозможным»: Василиса Володина предсказала важнейшее событие новой недели – что должно случиться

Известный астролог Василиса Володина дает прогноз на каждую грядущую неделю. Судя по расположению небесных светил, последняя неделя марта ознаменуется событиями, которые еще недавно казались невозможными.
Василиса Володина считает, что приближающийся период хорош для тех, кто умеет ставить цели и идти к ним.
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«Понедельник и вторник подарят тягу к знаниям, а также драйв и смекалку на семинарах, тестах и экзаменах. Вспоминаем идеи, родившиеся в выходные, и применяем их на практике. То, что пару недель назад казалось невозможным, сейчас реально разложить на шаги. Скажем, вы вступаете в новую профессию и не понимали, как выделиться среди конкурентов, чтобы подобраться к желаемому доходу. Сейчас этот путь можно будет расписать буквально по месяцам», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.