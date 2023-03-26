Глоба озвучила знак зодиака, который обязан завершить начатое: новой энергии не будет!

Преграды появятся на жизненном пути Близнецов, поведала астролог Тамара Глоба. Однако они смогут их преодолеть и пойти дальше к своим мечтам и целям.

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Астролог настоятельно советовала Близнецам завершить сейчас все, что они планировали и начали делать. Это крайне важно для того, чтобы впустить в свою жизнь новую энергию.

Без восполнения сил крайне трудно идти к мечте. Чистая дорога к счастью без незавершенных задач – это то, что нужно в настоящий момент Близнецам.

Источник: rsute.ru.