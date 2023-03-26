Cоединение Меркурия с Ураном: Володина назвала знак зодиака, у которого жизнь перевернется в апреле

Астролог Василиса Володина заявила, что у Водолеев в апреле 2023 года произойдут события, которые перевернут всю их жизнь. Поэтому предупрежден - вооружен.

«Ключевые дни месяца с 17 по 23 – соединение Меркурия с Ураном в вашем символическом 4-м доме. Этот аспект может принести важное событие, связанное с ребенком. А еще мысли о переезде, смене места жительства», - заявила она.

Но окончательный итог ситуации, по мнению Володиной, стоит ждать во второй половине мая.

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