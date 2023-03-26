«Зависаете» в Интернете: знак зодиака, по которому пройдется ретроградный Меркурий - Володина

Астролог Василиса Володина заявила, что Рыбам стоит быть осторожными в конце апреля, так как на них негативно может сказаться ретроградный Меркурий.

«Период с 20 апреля до середины мая позволит вам замедлиться и дополнительно проанализировать– не слишком ли долго вы «зависаете» в Интернете за чтением новостей? Уверены ли, что вам хватает знаний?» - заявила она.

Володина посоветовала Рыбам в апреле как раз заняться расширением своего кругозора. Не помешает точно.

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