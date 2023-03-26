Сделайте дела до 13 апреля! Володина предупредила один знак зодиака об опасности

Астролог Василиса Володина заявила, что Девы очень много работали в марте - пришло время выдохнуть и отдохнуть. Однако до середины апреля представителям этого созвездия нужно переделать важные дела, потому что потом наступит негативный период для них.

«Я искренне советую постараться переделать большую часть дел до 13 апреля – так проще и лучше, и на поддержку близких можно рассчитывать», - заявила она.

После 20 апреля. По мнению Володиной, Дев начнет все раздражать. Ретроградный Меркурий негативно отразится на этих людях.

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