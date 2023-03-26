Неожиданный итог! Знак зодиака, которого накроет черная полоса с 20 апреля - Володина

Астролог Василиса Володина заявила, что у Тельцов первая половина апреля будет позитивной. Представителям этого созвездия стоит обдумать важные дела и взяться за их реализацию.

Однако 20 апреля солнечное затмение скажется на моральном состоянии Тельцов. Их настигнет в какой-то степени депрессия.

«Затмение 20 апреля 2023 года может принести события, которые подводят неожиданный итог вашим усилиям последних лет. Вы задумаетесь - к чему это все?» - заявила она.

Володина посоветовала в этот период не предпринимать решительных действий, а замедлиться. Все пройдет.

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