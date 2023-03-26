Володина назвала точное число, когда одинокие Тельцы встретят свою любовь: присмотритесь к новым людям

26 марта Тельцы могут встретить любовь всей своей жизни, сказала астролог Василиса Володина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Не исключено, что вы не сразу это поймете, поэтому позже постарайтесь проанализировать, с кем вы познакомились в этот день. Не исключено, что именно среди новых знакомых окажется ваша будущая вторая половинка.

Может быть, стоит первому пойти навстречу и оказать знаки внимания, если среди новых знакомцев оказался симпатичный вам человек?

Источник: rsute.ru.