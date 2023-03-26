Назван знак, который хотят сломить, но он станет победителем: Глоба – не поддавайтесь на провокации

Козероги вошли в непростой период своей жизни, из которого выйдут достойно. Мало того, настоящими фаворитами и победителями, рассказала астролог Тамара Глоба.

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Сейчас этих людей пытаются сломить окружающие, желая вселить в их души сомнение, разубедить их в чем-то. Но Козероги проявят недюжинную волю и силу и смогут противостоять негативу. Они смогут сделать то, что планировали и добьются успеха.