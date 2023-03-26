Какой знак станет необычайно привлекательным для противоположного пола: Володина – вы на волне успеха

Львы станут фаворитами судьбы и начнут притягивать к себе внимание противоположного пола с удвоенной силой, рассказала астролог Василиса Володина.

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Одинокие Львы, конечно же, это оценят. И холостые представители зодиакальной системы, и те, кто состоят в браке сейчас смогут наладить семейную жизнь так, как им хотелось. Им будет приятно возвращаться от дел в тихое уютное гнездышко, которое будут вить специально для них.