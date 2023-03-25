Первый месяц за несколько лет! Знак зодиака, у которого начнется белая полоса - Володина

Астролог Василиса Володина заявила, что в апреле 2023 года Водолеям покажется, что, наконец, они могут управлять собственной жизнью самостоятельно. В них вселится уверенность в завтрашнем днем.

«Апрель - первый месяц за несколько лет, когда кажется, что ситуация в ваших руках и вы можете ею управлять», - заявила она.

Володина подчеркнула, что в этот период надо тщательно продумывать все, за что беретесь. Никакая суматоха не должна отвлечь Водолея от важных дел.

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