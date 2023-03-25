Остался последний месяц! Володина назвала знак зодиака, у которого скоро закончится белая полоса

Астролог Василиса Володина заявила, что у Стрельцов остался последний месяц счастливой жизни. В этот период им надо доделать все важные дела, потому что дальше фортуна будет не такой доброй.

«У вас остался примерно месяц (до середины мая), чтобы заявить миру о своих амбициях, желаниях, показать себя», - заявила она.

Потом, по мнению Володиной, начнется монотонная жизнь, где придется доказывать свое право на счастье. Ну, а пока - все в ваших руках.

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