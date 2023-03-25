Ветры судьбы! Володина назвала главного счастливчика апреля - но берегите здоровье

Астролог Василиса Володина заявила, что в апреле 2023 года очень повезет Скорпионам. По ее словам. Ветры судьбы буквально принесут представителям этого созвездия удачу.

«Дни с 9 по 14 хороши для любви, свиданий, знакомств, укрепления отношений в паре», - отметила она.

Все будет получаться и на работе, деньги не заставят себя долго ждать. Но надо поберечь здоровье. По мнению Володиной, именно этими вопросами Скорпионам надо тщательно заняться ближайшие 3-6 месяцев.

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