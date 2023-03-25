Расклад на 2023 год: короли фортуны, которые подчинят себе деньги, любовь и удачу

Астрологи назвали три знака зодиака, которые сорвут куш в год Кролика. Для них этот период станет эпохой процветания: деньги, любовь, удача - они покорят себе эти бурные стихии.
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Скорпионы
Испытают бурю эмоций и счастья. Этот знак зодиака начнет новый жизненный цикл, который описывает Плутон. Эта планета приготовила для Скорпионов масштабные изменения - они коснутся отношений с родителями и смены места жительства. Им будет сопутствовать удача во всех сферах жизни.
Козероги
К ним придет долгожданное облегчение. Этот знак зодиака скинет оковы, которые давили на них долгие годы. Свобода придет к ним в виде эмоциональной стабильности. Вот для кого жизнь распахнет любящие объятия.
Водолеи
В их жизни начнется новая успешная глава, которая затронет последующие двадцать лет. Водолеи задумаются о семье. Пока они закладывают фундамент для будущих побед. Деньги и стабильный доход
поможет им упрочить свое положение.