Расклад на 2023 год: короли фортуны, которые подчинят себе деньги, любовь и удачу

Астрологи назвали три знака зодиака, которые сорвут куш в год Кролика. Для них этот период станет эпохой процветания: деньги, любовь, удача - они покорят себе эти бурные стихии.

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Скорпионы

Испытают бурю эмоций и счастья. Этот знак зодиака начнет новый жизненный цикл, который описывает Плутон. Эта планета приготовила для Скорпионов масштабные изменения - они коснутся отношений с родителями и смены места жительства. Им будет сопутствовать удача во всех сферах жизни.